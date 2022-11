Chi è Niclas Füllkrug, l’uomo che ha tenuto a galla la Germania

La storia di Fullkrug, l’uomo che ieri ha tenuto a galla la Germania a Qatar 2022.

Niclas Füllkrug, 29 anni, simbolo di una classe operaia che si è guadagnata un posto ai Mondiali con la Germania. Il gol segnato ieri nel pareggio contro la Spagna è la sua prima marcatura con la Mannschaft. Eppure Herr Füllkrug, professione centravanti, rappresenta esattamente il mood attuale della formazione di Flick. Che per andare avanti deve soffrire, lottare: come del resto ha fatto la punta del Werder Brema, non solo sui terreni di gioco facendo a sportellate con le difese avversarie, ma anche nel duello con un infortunio alla cartilagine del ginocchio che ne ha zavorrato la carriera, tormentandolo per anni.

Tanta Zweite (la Serie B tedesca) in cui si è fatto anche apprezzare come uomo assist (23 quelli serviti, la metà esatta delle reti segnate) ed una fiammata nella stagione di Bundesliga 2017/2018 con la maglia dell’Hannover, sedici centri in 36 presenze. Negli ultimi 3 mesi al Werder Brema sono ben 10 i gol in 16 partite, solo due in meno di Nkunku che capeggia la graduatoria dei bomber della Bundes.

Arriva la convocazione per i Mondiali e segna il primo gol con la Nazionale teutonica in un’amichevole di preparazione con l’Oman. Entra con il Giappone, prepara il terreno, ancora da subentrato con la Spagna, e con un destro potente sotto la traversa mette un mattoncino fondamentale per la qualificazione agli ottavi della sua Germania. Un “bomber di provincia” lo chiameremmo in Italia, che è arrivato con il lavoro e con la perseveranza a guadagnarsi i grandi palcoscenici internazionali.