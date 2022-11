Kim non sta ancora bene, ma la Corea farà di tutto per farlo giocare (Gazzetta)

Ieri il commissario tecnico Bento ha detto: «Kim non è del tutto recuperato, si sta riprendendo, ma solo domattina capirò se potrà scendere in campo».

Oggi alle 14 la Corea del Sud affronterà il Ghana al Mondiale in Qatar. Entrambe le squadre hanno bisogno di una vittoria. Il Ghana è stato sconfitto all’esordio con il Portogallo. La Corea del Sud ha un punto in classifica dopo il pareggio con l’Uruguay. Per quanto riguarda la Corea e soprattutto il Napoli, sono ancora incerte le condizioni di Kim Minjae. Il difensore del Napoli non sta bene: è uscito malconcio dalla partita con l’Uruguay. Nel secondo tempo è scivolato mentre rincorreva un avversario sulla fascia. E’ rimasto a terra, poi si è rialzato e, nonostante smorfie di dolore, ha ripreso a giocare, anche se è parso continuare a zoppicare.

Ieri, in conferenza stampa, il commissario tecnico della Corea del Sud, Paulo Bento, ha parlato anche di Kim. Ha ammesso che il difensore del Napoli non è ancora del tutto recuperato dall’infortunio subito in campo ed ha chiarito che solo questa mattina potrà avere la certezza di schierarlo in campo. Valuterà le sue condizioni.

La Gazzetta dello Sport commenta le condizioni di Kim e le parole del tecnico e scrive che con ogni probabilità Bento manderà in campo il difensore del Napoli anche se non al meglio. Ne ha bisogno per vincere.

“Il polpaccio è delicato, uno stiramento chiuderebbe fin d’ora il Mondiale del difensore coreano e preoccuperebbe anche il Napoli, nonostante alla ripresa del campionato manchi più di un mese. L’impressione è che Paulo Bento farà di tutto per schierare Kim Minjae, anche perché contro l’Uruguay la difesa ha retto molto bene, concedendo solo

un’occasione su palla inattiva (palo di Godin) e una con un tiro da fuori (palo di Valverde), situazioni in cui viene coinvolta tutta la squadra e non solo il reparto arretrato”.