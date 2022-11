Sedici donne, tra giocatrici e staff tecnico, senza l’hijab. L’allenatrice su Instagram: «Insegna a tua figlia che sei una donna libera».

Iran, la squadra di basket femminile si fa fotografare senza velo per protesta verso il regime

La squadra di basket femminile iraniana Canco si è fatta fotografare senza il velo in segno di protesta contro il regime di Raisi e di vicinanza alle donne uccise nella difesa dei propri diritti. La protesta è stata sposata dall’intera squadra: 16 donne, giocatrici e staff tecnico compreso.

L’allenatrice, Farzaneh Jamami, ha pubblicato un messaggio chiarissimo su Instagram, in cui esorta le donne ad essere libere e a rifiutare i ruoli di genere, definiti semplicemente una sciocchezza:

«Insegna a tua figlia che cose come i ruoli di genere non sono altro che sciocchezze. Insegna che sei una persona preziosa e insostituibile. Se ti dicono il contrario, non crederci. Dì loro: “Non nasconderti. Alzati, tieni la testa alta e mostra loro cosa sai fare!” Digli che sei potente e capace. Che sei una donna libera».

Secondo Human Rights sono circa 350 le persone uccise dalla polizia di Teheran dall’inizio delle manifestazioni.

Dieci giorni fa, dopo una gara di tiro con l’arco tra donne, la campionessa di tiro con l’arco Parmida Ghasemi era salita sul podio dopo aver vinto e aveva lasciato cadere il velo. Nel video che ritraeva il gesto si sentivano le persone urlare in sostegno del suo gesto. Lo stesso gesto era stato compiuto dalla nazionale di beach volley, al punto che la tv iraniana aveva deciso di interrompere la diretta tv.

Lunedì la Nazionale di calcio maschile esordirà al Mondiale in Qatar contro l’Inghilterra.

Alla conferenza di presentazione della squadra, il ct dell’Iran, Carlos Queiroz, ha avuto uno scontro con i giornalisti che gli chiedevano cosa pensasse dell’oppressione delle donne in Iran. Queiroz ha allenato il Real Madrid, è stato ct del Portogallo, a lungo anche vice del Manchester United.

Queiroz ha risposto così:

«Quanto mi paghi per rispondere a questa domanda? Quanto mi paghi? Parla con il tuo capo e dammi la tua risposta. Non mettermi in bocca parole che non dico. Sto chiedendo quanti soldi mi paghi per rispondere.»

Poi, uscendo dalla stanza, ha commentato (in riferimento alla Gran Bretagna): «Pensa a quello che è successo nel tuo paese con l’immigrazione.»