Iran, la campionessa di tiro con l’arco sale sul podio e si toglie il velo (VIDEO)

In Iran, dopo una gara di tiro con l’arco tra donne, Parmida Ghasemi, la campionessa di tiro con l’arco in quella gara, sale sul podio dopo aver vinto e lascia cadere il velo. Nel video si sentono le persone che urlano a sostegno del suo gesto. Lo stesso gesto era stato compiuto dalla nazionale di beach volley, al punto che la tv iraniana ha deciso di interrompere la diretta tv.

🔴#پارمیدا_قاسمی در مراسم اهدای مدال اختتامیه لیگ تیروکمان تهران بدون حجاب اجباری حضور یافت. pic.twitter.com/vW5ft5n9DD — AbdiMedia – Abdollah Abdi (@abdolah_abdi) November 10, 2022

Anche una atleta della nazionale di pattinaggio di velocità si è presentata alla premiazione di una gara che si è svolta a Istanbul in Turchia con la testa scoperta e una maglietta nera con scritto “Iran” in farsi. Anche se poi ha dichiarato che in realtà il velo le è “caduto inconsapevolmente” mentre toglieva il caschetto delle gare per salire sul podio.

La stessa giustificazione addotta da un’altra atleta iraniana di arrampicata, che dopo aver gareggiato senza velo ha affidato a un post su Instagram la sua spiegazione: “Per via del poco preavviso ricevuto dagli organizzatori per il mio turno di gara, mi sono presentata involontariamente senza velo”.

In Iran le donne sono protagonista di una rivoluzione che il regime sta tentando di reprimere con la violenza. Dopo la morte di Mahsa Amini la popolazione iraniana non è rimasta a guardare e stanno appoggiando le donne in questa rivoluzione all’interno del super conservatore Iran. Le dimostrazioni nello sport sono evidenti e fanno il giro del mondo ogni qualvolta le donne iraniane compiono gesti così impavidi.