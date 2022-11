«In Iran il regime ha paura: per la prima volta i lavoratori protestano con le élite culturali e sportive»

Le Parisien intervista Clément Therme, studioso dell’Iran: «Per questo motivo il regime fa pressione sui giocatori. E i mezzi per farlo sono tanti».

Questa sera al Mondiale si giocherà Stati Uniti-Iran. Una partita densa di significati, che è stata preceduta da polemiche e tensioni. Le famiglie dei calciatori iraniani sono state minacciate di torture e carcere se i giocatori in campo si rifiuteranno ancora di cantare l’inno. Insomma, sarà una partita tesissima.

Le Parisien intervista sul tema Clément Therme, docente all’Università Paul-Valéry di Montpellier, autore di numerose pubblicazioni sull’Iran.

«Il regime iraniano sta cercando di sfruttare le vittorie della nazionale. Prevale l’uso politico del calcio».

Qual è il rapporto tra la nazionale dell’Iran, il regime e la popolazione?

«Da un lato c’è il leader supremo, Ali Khamenei, che considera le vittorie divine e chiede alle forze di sicurezza, che stanno uccidendo i manifestanti, di mostrare la loro gioia. La propaganda del regime è in piena attività anche sui social network. Siamo in un contesto politicamente deleterio. Dall’altra parte ci sono i manifestanti. Usano le partite di calcio per promuovere l’immagine di un nuovo Iran, globale e internazionale, aperto al mondo. Ma di fronte all’ideologia mortificante del regime, la questione del calcio è molto lontana dalle preoccupazioni degli iraniani, sia che si trovino all’interno che all’esterno del paese. Vogliono semplicemente che il regime non sia in grado di approfittare di una possibile vittoria contro gli Stati Uniti per scopi di propaganda».

Le immagini di sostegno ai manifestanti viste in Qatar da tifosi o giocatori trovano un’eco in Iran?

«Si stima che il 70% degli iraniani abbia accesso a informazioni alternative non ufficiali. Il problema non è quello. L’apparato di sicurezza ha celebrato la vittoria dell’Iran contro il Galles e il leader supremo ha approvato le vittorie. Più la squadra viene sfruttata dal regime, meno la popolazione vorrà sostenerla. Questa è la prima dinamica. Ma c’è una seconda, perché, a volte, la realtà è paradossale e contraddittoria. I fan non vogliono lasciare il monopolio della squadra al regime. Ed è per questo che sostengono simboli contro la propaganda ufficiale. Fa parte della guerra di informazione tra i manifestanti e le autorità».

Gli iraniani presenti in Qatar, negli stadi, sono tutti contrari all’attuale regime?

«Il Qatar ha relazioni pubbliche ufficiali con la Repubblica Islamica dell’Iran, a causa della vicinanza geografica e del fatto che le due nazioni condividono il più grande giacimento di gas del mondo, che si chiama “North Dome” in Qatar e “South Pars” in Iran. Non sono in Qatar, quindi non posso testimoniare la distribuzione dei sostenitori. Ma ho visto immagini incredibili con funzionari iraniani. Ho visto ritratti del generale Qassem Soleimani, ucciso dagli americani nel gennaio 2020. Una cosa è certa: tra gli iraniani in grado di viaggiare, la stragrande maggioranza è contro il regime iraniano. Se la partecipazione alla partita è aperta, non organizzata tra il Qatar e il regime, è normale che la maggioranza dei sostenitori sia contro il regime. Questo è anche il caso all’interno del paese e nella diaspora. È un riflesso della realtà sociale».

La situazione sembra invivibile per i giocatori iraniani.

«Sono sotto pressione, ma hanno inviato un gesto forte nella prima partita, rifiutandosi di cantare l’inno nazionale. Probabilmente erano sotto pressione prima della seconda partita e sono stati attentamente monitorati. La domanda è: fino a che punto sono disposti a rischiare? Vogliono correre il rischio di non poter più tornare nel loro paese di origine? Questa è una domanda intima per ogni sportivo iraniano. Accettiamo di fare il gioco della propaganda del regime per continuare una vita normale e godere dei frutti del nostro lavoro? O è necessario andare in esilio e vivere lontano dal proprio paese per vivere secondo le proprie convinzioni? A quanto pare, la decisione è stata collettiva nel primo gioco. Il che complica le cose».

La vera novità è che per la prima volta le classi lavoratrici protestano insieme alle élite culturali e sportive.

«La particolarità del movimento attuale è che è la prima volta che le classi lavoratrici protestano contemporaneamente alle élite culturali e sportive. Questa connessione spaventa il regime, quindi questa maggiore pressione sugli atleti e sul calcio in particolare. Per il regime, i mezzi di pressione contro i giocatori sono vasti e possono arrivare fino alla prigione».