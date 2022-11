L’Iran protesta: “Gli americani hanno rimosso il simbolo di Allah dalla bandiera”

Le Parisien torna sulle parole di Klinsmann e sul caso del tweet americano prima del match Iran – Usa che si giocherà martedì sera. La tensione sale e la vicenda ha assunto anche risvolti diplomatici.

La Federcalcio iraniana protesta contro la rimozione del simbolo di Allah dalla sua bandiera da parte della federazione statunitense. Ma ha anche chiesto le dimissioni di Klinsmann dopo le critiche ai giocatori iraniani.

Martedì serà la partita non sarà solo fra due selezioni in campo ma anche fra due mondi, due culture, completamente opposte. In palio l’accesso agli ottavi del Mondiale in Qatar.

L’agenzia ufficiale Irna ha riferito che “la Federcalcio iraniana ha inviato un’e-mail alla Fifa chiedendo che invii un serio avvertimento alla Federazione americana”. Continua poi: “Con un atto poco professionale, la pagina Instagram dell’American Football Association ha rimosso il simbolo di Allah dalla bandiera iraniana”.

The official Twitter account of the US national football (soccer) team (@USMNT) has removed the Islamic Republic’s “Allah” emblem and the “takbirs” from Iran’s three-colored flag in a picture it has posted of their FIFA World Cup group’s standings ahead of Iran-US Tuesday match. pic.twitter.com/cQgBepEiPN

— Iran International English (@IranIntl_En) November 26, 2022