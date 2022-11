Piotr certifica la consistenza della rivoluzione avviata da De Laurentiis nel 2004, che si nutre delle competenze dei propri dirigenti e del suo tecnico

Il CorSport sul gol di Zielinski: in Qatar c’è una voce che grida Napoli.

Il primo gol di un calciatore del Napoli al Mondiale in Qatar è stato di Piotr Zielinski. Il centrocampista del Napoli rappresenta l’idea rivoluzionaria avviata da Aurelio De Laurentiis nel 2004, un percorso virtuoso che si nutre delle competenze dei dirigenti del club e delle capacità del suo allenatore che è capace di far evolvere il materiale umano che ha a disposizione in squadra. Lo scrive Antonio Giordano sul Corriere dello Sport.

Oltre al centrocampista polacco, il Napoli ha al Mondiale Lozano, Anguissa, Kim e Olivera.

“Piotr Zielinski – chi se non lui – ha posato la prima pietra nelle statistiche di Qatar 2022 e il fiocco azzurro adagiato sull’uscio degli ottavi, che la Polonia intravede, certifica la consistenza di quell’Idea rivoluzionaria che Adl ha avviato in epoca non sospetta, nel 2004, che ha resistito all’usura e alle tentazioni, che sfugge all’omologazione, che s’abbevera alle competenze del proprio management e alla capacità di un allenatore di far evolvere il materiale umano a disposizione”.

Dal 2010 il Napoli partecipa alla Champions o all’Europa League, ha sfiorato diverse volte lo scudetto ed ha vinto qualche trofeo.

“Ha saputo ergersi a modello economico finanziario attraverso la saggezza di una filosofia che sta lì, ha vacillato come chiunque durante il Covid ma poi è stato ritrascinato nella sua normalità (ma si dovrebbe dire eccezionalità, visti i contenuti) con scelte coraggiose, più uniche che rare in un universo inchiodato ad antichissimi schemi. Zielinski, molto più di un goleador neanche tanto occasionale come racconta la sua stessa storia, è l’eco di una voce che rappresenta il cambiamento: e c’è un Mondiale che guarda”.

Il centrocampista del Napoli ha segnato nel match tra Polonia e Arabia Saudita. Il gol è arrivato al minuto 39 della prima frazione di gioco grazie all’assist di Robert Lewandowski che ha innescato il tiro di Zielinski, nulla da fare per il portiere saudita che concede il gol del momentaneo 1-0 per la Polonia. La seconda rete l’ha segnata Lewandowski. Al 62esimo, quando il punteggio era ancora sull’1-0, Zielinski è stato sostituito.