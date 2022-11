Il Bangladesh tifa Argentina, si è convertito dopo la Mano de Dios (Mundo Deportivo)

Odiano l’Inghilterra e dal 1986 tifano Argentina. Un giornalista ha condotto il tg con la maglia dell’Albiceleste e ci sono bandiere ovunque

Il Bangladesh va pazzo per l’Argentina di Messi, anzi di Maradona. Il Mundo Deportivo riporta un video nel quale migliaia di studenti dell’Università di Dacca, la principale città del paese, sono letteralmente impazziti al gol di Messi contro il Messico.

La nazionale Argentina non è solo tifata da commentatori sportivi e tifosi di tutto il mondo, è letteralmente amata dal Bangladesh. La bandiera argentina sventola sui balconi delle casa da quando è iniziato il Mondiale, maxischermi installati nelle principali piazze e gente in festa per le strade. Un clima decisamente euforico.

Addirittura un giornalista televisivo, riporta il Mundo Deportivo, ha condotto il telegiornale indossando una maglia argentina.

Il motivo dell’amore viscerale è da rintracciare nella storia del paese. Il Bangladesh sente un forte risentimento nei confronti del Regno Unito e le cause risalgono all’epoca coloniale e alla politica di carestia pianificata dagli inglesi nel 1943 ai danni della popolazione.

Diego Armando Maradona è diventato l’eroe del Bangladesh dopo i gol rifilati proprio alla nazionale inglese durante i Mondiali in Messico del 1986. In quell’occasione tutto il paese festeggiò il trionfo argentino come se fosse la sua nazionale.

Da lì la venerazione per Maradona, l’Argentina e Messi è cresciuta sempre di più e oggi spera di vederla ancora una volta sul tetto del mondo.