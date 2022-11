Un primo tempo inguardabile, nonostante la rivoluzione operata dal tecnico. A Lautaro la palla non arriva mai e neppure la merita

Messi salva un’Argentina imbarazzante, Scaloni sostituisce Lautaro per disperazione (Gazzetta)

“È il 19’ della ripresa. Un minuto prima, Scaloni ha sostituito il suo centravanti titolare, Lautaro. Quasi un gesto di disperazione. L’Argentina, dopo oltre un’ora di gioco, non ha ancora fatto un tiro in porta“.

La Gazzetta dello Sport immortala il momento in cui ieri l’Argentina è andata in vantaggio contro il Messico, grazie al gol di Messi, al Mondiale in Qatar. Fino a quel momento la squadra era stata inguardabile, con la qualificazione appesa ad un filo. Ci ha pensato Leo, appunto, su assist di Di Maria. Adesso, se mercoledì l’Argentina riuscirà a battere la Polonia, andrà agli ottavi. Potrebbe qualificarsi anche con un pareggio se l’Arabia Saudita non batterà il Messico o il Messico non batterà l’Arabia con 4 o più gol di scarto.

“L’Argentina non è guarita di colpo, ha fatto 2 gol con i due soli tiri in porta. Nel primo tempo è stata inguardabile“.

Scaloni ha messo in campo una squadra rivoluzionata, cambiando cinque elementi su 11 rispetto alla partita contro l’Arabia Saudita e cambiando anche il modulo. Ma nel primo tempo non ci sono stati guizzi o reazioni. Lautaro non ha quasi mai ricevuto palla semplicemente perché non l’ha meritata. Spento anche Di Maria, fino all’assist per il gol di Messi. Un primo tempo senza un tiro in porta. Alla fine l’Argentina ha vinto grazie a due gol venuti da altrettanti tiri durante tutta la partita. Non un grande risultato. C’è da chiedersi se senza Messi l’impresa sarebbe riuscita ugualmente.

“Il primo tempo dell’Albiceleste è imbarazzante per improduttività e confusione: neppure un tiro in porta”.

“Gli uomini che dovrebbero prenderla per mano nel buio del bosco, anche stasera, per ora, tradiscono. Spento Di Maria, Messi si muove molto in orizzontale alla ricerca di palla e spazi e si ferma spesso a parlare con i compagni, per educarli e strigliarli, come in passato faceva raramente, segno del momento critico. Se Lautaro stavolta non va in fuorigioco, non è perché ha imparato la lezione, ma perché stasera la palla non gli arriva e lui non se la merita“.

Per fortuna c’è Leo Messi che salva la partita e probabilmente la qualificazione al prossimo turno del Mondiale e porta il risultato a casa.