“Non abbiamo voce in Iran”, in tanti festeggiano la sconfitta contro gli Usa

Alcuni iraniani hanno celebrato la sconfitta della loro squadra contro gli Usa e la successiva uscita dalla Coppa del Mondo, mentre si sono svolte manifestazioni contro il trattamento riservato dal governo ai manifestanti all’interno e all’esterno dello stadio in Qatar e in tutto l’Iran dopo la partita contro gli Usa

Quando la partita è finita, il giornalista iraniano Masih Alinejad ha postato su Twitter i video dei festeggiamenti, scrivendo: «L’Iran è un paese in cui le persone sono molto appassionate di calcio. Ora sono nelle strade della città di Sanandaj si festeggia la sconfitta della loro squadra di calcio contro gli Usa». Ha anche pubblicato un video di fuochi d’artificio lanciati a Saqqez, la città natale di Mahsa Amini.

Iran is a country where people are very passionate about football. Now they are out in the streets in the city of Sanandaj & celebrate the loss of their football team against US.

