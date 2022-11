Gruppo B Qatar 2022: l’Inghilterra favorita, attenti a Stati Uniti e Iran

C’è anche il Galles. Harry Kane vuole battere il record di Rooney. Gli Usa puntano su Pulisic. L’Iran ha una vecchia volpe in panchina

Gruppo B. Con Qatar 2022 alle porte, andiamo ad analizzare tutte le squadre partecipanti. Adesso è la volta del Gruppo B che comprende Inghilterra, Galles, Stati Uniti e Iran.

L’allenatore: Gareth Southgate, nonostante abbia portato l’Inghilterra alle semifinali e alla finale negli ultimi due tornei Mondiali ed Europei, è sempre sotto pressione da parte della critica. Lo stato di forma della Nazionale non è dei migliori.

La stella: Harry Kane è la stella dell’Inghilterra, gli servono due gol per eguagliare il record di Wayne Rooney di 53 marcature in Nazionale e diventare il cannoniere di tutti i tempi della Nazionale.

La giovane promessa: la scelta di Jude Bellingham di trasferirsi a Dortmund si è rivelata indovinata e a 19 anni il suo passaggio lo ha aiutato a cementare il suo gioco. È conteso da Manchester City e Real Madrid.

Le prestazioni: si sono qualificati con facilità, ma dopo una vittoria in amichevole contro la Costa d’Avorio a marzo, l’Inghilterra ha avuto sei partite senza vittorie.

Dove potranno arrivare: gli infortuni non hanno aiutato la preparazione, Southgate ha giocato con Kalvin Phillips e di Harry Maguire. Con l’esperienza di Southgate dopo sei anni di lavoro, si crede che la fase a gironi proceda senza intoppi, ma diventerà difficile nelle fasi finale con un potenziale scontro contro la Francia nei quarti.

La stella : Gareth Bale: dopo i recenti infortuni, è pronto a trascinare il Galles. Fresco vincitore della MLS con Los Angeles, proverà a guidare il Galles in quello che, molto probabilmente, sarà il suo ultimo Mondiale

La forma: dopo una vittoria per 5-0 contro il Grenada a giugno, gli Stati Uniti sono stati fermati da deludenti pareggi contro El Salvador e Arabia Saudita e hanno perso 2-0 contro il Giappone.

La stella nascente : Brenden Aaronson, 22 anni. Il centrocampista offensivo ha avuto un brillante inizio in Premier League al Leeds dopo due stagioni al Salisburgo.

La stella : Christian Pulisic, 24 anni, è l’uomo guida nonché la chiave per le loro speranze di raggiungere la fase a eliminazione diretta.

L’allenatore: Gregg Berhalter è alla guida degli USA dal 2018 dopo che la Nazionale non riuscì a qualificarsi per l’ultimo Mondiale.

L’allenatore: Carlos Queiroz, ex allenatore del Manchester United, ha molta esperienza.

La stella: Mehedi Taremi ha segnato gol cruciali per la qualificazione. Il suo gol in sforbiciata, col Porto, contro il Chelsea nella Champions League 2020-21 è stato votato il migliore nella competizione di quella stagione.

La stella nascente: Saeid Ezatholai, il centrocampista danese ha giocato in tutto il mondo.

La forma: hanno vinto il girone di qualificazione davanti alla Corea del Sud. Recentemente hanno battuto l’Uruguay e pareggiato con il Senegal, ma perso contro la Tunisia questa settimana.

Dove arriveranno: le speranze sono su Taremi, il loro attaccante che ha segnato 28 gol in 60 partite per il suo paese. L’Inghilterra non vuole dargli troppe possibilità.