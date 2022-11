È il giorno di Messico-Polonia: un pezzettino di Napoli in Qatar

Sul CorSport. Lozano e Zielinski, due protagonisti nel Napoli capolista, si affronteranno alle 17 al Mondiale. Nella Polonia 10 giocatori di Serie A

Un pizzico di Napoli al Mondiale in Qatar: oggi alle 17 si giocherà Messico-Polonia, ovvero Lozano contro Zielinski, due protagonisti del Napoli di Luciano Spalletti in vetta alla classifica di Serie A. Ne scrive il Corriere dello Sport, sottolineando il rapporto non esattamente facile del Chucky con la Nazionale. Un brutto incidente lo ha tenuto lontano dai colori del Messico. In Gold Cup, nel 2021, subì un durissimo scontro con un avversario durante la partita del Messico contro Trinidad e Tobago. Lo ha ricordato lui stesso in una recente intervista a The Players Tribune.

Il Corriere dello Sport scrive:

“C’è un pezzettino di Napoli in Qatar e Messico-Polonia sa di derby da gustarsi pensando a ciò che è stata questa rivoluzione, prima strisciante e poi travolgente che però è germogliata nel giardino di Castel Volturno, tra gli scatti di Lozano e i ricami di Zielinski, il profumo delicato di un’idea che sa di fresco”.

E non ci sarà solo il Napoli, nella partita del pomeriggio.

“Messico Polonia non sarà soltanto la storia di Zielinski contro Lozano. C’è qualcosa del Napoli ma anche della Roma con Zalewsky. Della Juve con Milik e Szczesny. Del Bologna con Skorukski e della Fiorentina con Zurkowski. Anche della Salernitana con Piatek e dello Spezia con Kiwior. Del Benevento di Cannavaro con Gilk (unico giocatore della rosa a militare in una seconda divisione). Della Samp con Bereszynski”.

Dieci polacchi di Italia.