Lozano e il suo infortunio: «Ho pianto tanto. Ho temuto per la mia vita»

L’attaccante del Napoli a The Players Tribune sulla Gold Cup dell’anno scorso: «Il collo è ruotato di 180 gradi, la spina dorsale è rimasta danneggiata»

L’attaccante del Napoli, Hirving Lozano, ha parlato a The Players Tribune della sua Nazionale con la quale giocherà nei prossimi Mondiali in Qatar

«Quando arriva la Coppa del Mondo, credo che tutti si aspettino che il Messico e i nostri tifosi siano lì a riempire gli stadi e le strade con la nostra passione e i nostri colori.

E sappiamo cosa serva per arrivare negli ultimi 32. Abbiamo lottato molto per essere qui.

Forse altri pensano che le qualificazioni CONCACAF siano facili per una squadra come il Messico, ma lasciatemi dire che non sono uno scherzo.

Chiunque pensi che abbiamo vita facile dovrebbe andare a giocare in trasferta nel Panama, con razzi e fuochi d’artificio che esplodono tutta la notte fuori dalla finestra dell’hotel. I tifosi distruggono il pullman della squadra con bottiglie, sassi, monete… tutto ciò che può essere lanciato.

Una volta a Panama hanno spento i riflettori a metà partita, solo per prenderci in giro, e poi li hanno lasciati spenti per 30 minuti, per cercare di rovinarci il ritmo.

Provate poi ad andare al nord, in Canada, come abbiamo fatto noi lo scorso novembre, e giocare a -23°C, con il campo completamente ghiacciato, come se fosse cemento. Non ho mai avuto così tanto freddo in vita mia! Quella sera a Edmonton avevano ribattezzato lo stadio “Ghiaccioteca”!

Poi c’è stata la Gold Cup dell’anno scorso. Vi ricordate quando sono andato a sbattere contro il ginocchio del portiere di Trinidad e Tobago?

Il mio collo è ruotato di 180 gradi, la mia spina dorsale è rimasta danneggiata e il mio occhio è… esploso. Ho avuto molta paura. Ho pianto tanto. Ho temuto per la mia vita, sinceramente. Grazie al chirurgo, sono rimasto fuori per soli tre mesi, ma molti medici mi hanno detto che è stato miracolo che sia sopravvissuto, per non parlare del fatto che sia riuscito a tornare in campo così rapidamente»

Lozano ai Mondiali

Lozano è stato convocato con il Messico per i prossimi Mondiali in Qatar

Portieri: Guillermo Ochoa (Club America), Alfredo Talavera (Juarez), Rodolfo Cota (Club Leon).

Difensori: Jorge Sánchez (Ajax), Kevin Álvarez (Pachuca), Néstor Araujo (Club America), Johan Vásquez (Cremonese), Héctor Moreno (Monterrey), César Montes (Monterrey), Gerardo Arteaga (Genk), Jesús Gallardo (Monterrey). Centrocampisti: Andrés Guardado (Betis), Héctor Herrera (Houston Dynamo), Charly Rodríguez (Cruz Azul), Erick Gutiérrez (PSV), Luis Chávez (Pachuca), Edson Álvarez (Ajax), Orbelín Pineda (AEK Atene), Luis Romo (Monterrey). Attaccanti: Alexis Vega (Deportivo Guadalajara), Hirving Lozano (Napoli), Raúl Jiménez (Wolverhampton), Roberto Alvarado (Deportivo Guadalajara), Uriel Antuna (Cruz Azul), Henry Martín (Club América), Rogelio Funes Mori (Monterrey).