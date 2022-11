Di Maria: «Ho ricevuto molte critiche ma ho giocato 124 partite in Nazionale»

Intervista a La Naçion. Di Maria: «In Nazionale voglio sempre esserci, anche in panchina. Messi è un alieno, non mi stancherò mai di dirlo»

L’attaccante dell’Argentina e della Juventus Angel Di Maria ha rilasciato un’intervista a La Nación. Di Maria ha affrontato vari temi, tra questi anche il prossimo Mondiale in Qatar dove lui e l’Argentina saranno tra i protagonisti. L’esterno argentino affronta il suo quarto e ultimo Mondiale , proprio come Maradona o Mascherano:

«Non è facile restare tanti anni nella Nazionale argentina con la quantità e la qualità dei giocatori nel nostro paese. Ho ricevuto molte critiche, ma ho giocato 124 partite in Nazionale, penso che non tutti possano farlo».

Gli è stato chiesto anche del rapporto con il CT Scaloni: «Il nostro rapporto è magnifico. Tante persone dicevano sciocchezze. Non abbiamo mai avuto problemi. Gli dicevo sempre che volevo esserci, che se doveva mandarmi in panchina non c’erano problemi, io volevo esserci lo stesso. Gli dicevo che facevo fatica a stare fuori, perché mi piace stare in Nazionale. È stato un giocatore fino a qualche anno fa, capisce le situazioni. Sa cosa vuole un calciatore e di cosa ha bisogno»

Argentina, Di Maria parla di Messi

«Per me stare al fianco di Leo è tutto. Lui è il migliore al mondo, il ‘Nano‘ è un alieno, non mi stancherò mai di dirlo. E lo ripeto: giocare con Leo è la cosa più bella che mi è successo nella mia carriera. Siamo insieme in Nazionale da tanti anni e ho potuto anche giocare nella stessa squadra con lui. Condividere il campo con Leo è un sogno diventa realtà».