Messi: «Non credo che giocherò ancora per molto tempo»

Un colloquio con Lavezzi: «Poi resterò nel mondo del calcio anche se non so bene con quale ruolo. Parigi è stata una decisione improvvisa»

Oltre all’intervista rilasciata a Jorge Valdano, Leo Messi ha rilasciato delle dichiarazioni al suo ex compagno di squadra Ezequiel Lavezzi. Nel colloquio con Lavezzi, Messi ha parlato del suo futuro nel mondo del calcio. Queste le sue parole:

«Amo il calcio, mi piace giocarci e mi diverto, l’unica cosa che ho fatto in tutta la mia vita è giocare a calcio e sono sicuro che anche dopo resterò legato al mondo del calcio anche se non so cosa farò. Non credo che giocherò ancora a lungo»

Messi ha spiegato a Lavezzi il suo futuro che potrebbe essere in Argentina: «Non lo so, succedono tante cose… Era un sogno che ha sempre avuto da bambino, poter giocare nel calcio argentino. Ma oggi dipende da tante cose, ho la mia famiglia, tre figli, ho appena avuto un cambiamento molto grande nella mia vita che è costato molto a me e a tutta la mia famiglia. Oggi l’ho superata e ci sentiamo molto bene.»

A Parigi si trova bene: «Oggi mi godo una bella città. Il primo anno è stato un grande cambiamento e ci è voluto molto tempo. È stata una decisione improvvisa.»