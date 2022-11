“Come si sarebbero comportati i campioni d’Europa? E i loro dirigenti, intenti alle solite, meschine, baruffe?”. La Rai non ha immagini della protesta

Cosa avrebbe fatto l’Italia al posto della Germania? Una domanda imbarazzante (Repubblica)

La vera domanda, anche imbarazzante, è: cosa avrebbe fatto la Nazionale italiana in Qatar, di fronte al divieto della Fifa di indossare la fascia arcobaleno One Love? La pone Gianni Riotta su La Repubblica, raccontando la protesta della Germania, che ieri ha rinunciato alla fascia ma si è fatta ritrarre in foto, prima della partita, con tutti i giocatori della Nazionale con la mano sulla bocca, in segno di protesta. Immagini oscurate dalle tv, compresa quella italiana.

“Quando, in pieno recupero, Neuer è andato a saltare su un corner in area, in cerca del disperato pareggio, in tanti tifavano per lui perché, se la regia ufficiale ha oscurato, anche in Italia, le riprese delle mani sulla bocca, il web le

rilancia subito, ubiquo. Ieri sera in Qatar, la Germania è sembrata, come ai tempi di Goethe, romantica e ribelle, capace di affascinare, non solo predicare rigore nei bilanci da ragionieri. A proposito: come si sarebbero comportati i nostri nazionali campioni d’Europa? E i loro dirigenti, intenti alle solite, meschine, baruffe? Al Khalifa Stadium, la domanda era, purtroppo, imbarazzante e non parliamo dell’eliminazione sportiva, strameritata”.

Stesso quesito su La Stampa:

“Chissà che cosa avrebbe fatto l’Italia se fosse stata qui, altro motivo per dispiacersi dell’assenza. Agli Europei si è divisa sulla possibilità di inginocchiarsi e poi ha fatto marcia indietro preoccupata dai giudizi. Forse oggi anche gli azzurri avrebbero più esperienza per trattare materie essenziali. In Italia però durante la partita non si è visto niente, la regia internazionale ha evitato di inquadrare la foto di gruppo e alla Rai mancavano le immagini. Altre tv hanno scelto comunque di appoggiare la causa, la militante Bbc (bacchettata dalla sua voce d’onore Lineker, perché in Russia non sono stati tanto decisi) e la coerente Zdf che dal primo secondo mischia telecronaca e attivismo con eccellente dosaggio”.