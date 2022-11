Bukari si scusa con Cristiano Ronaldo: «Non volevo mancare di rispetto»

«La mia educazione non mi permette di mancare di rispetto ai più anziani e tanto meno a uno dei miei idoli.»

Osman Bukari, autore del gol del 3-2 con cui il Ghana ha accorciato le distanze contro il Portogallo nella partita di ieri, si è voluto scusare con Cristiano Ronaldo. Bukari nel gol del 3-2 ha esultato proprio come il fenomeno lusitano al gol segnato destando molte polemiche. L’attaccante della Stella Rossa di Belgrado si è voluto scusare pubblicamente tramite il suo profilo Twitter. Queste le parole di Bukari su Cristiano Ronaldo:

«Ho notato che la mia esultanza ha generato commenti che affermano che sono stato irrispettoso nei confronti di Ronaldo. Questo non è corretto. Sono stato sopraffatto dall’emozione del momento in cui ho segnato per la mia Nazionale al mio debutto in un Mondiale che ha portato alla mia festa. La mia educazione non mi permette di mancare di rispetto ai più anziani e tanto meno a uno dei miei idoli. Grazie per il vostro supporto e ci concentreremo sulla nostra prossima partita».

I have noticed my celebration today has generated comments claiming I was disrespectful towards Ronaldo This is incorrect. I was overcome by the emotion of the moment of scoring for my country on my World Cup debut leading to my celebration. My upbringing doesn’t permit me 1/2 pic.twitter.com/5MWy0yaql0 — Osman Bukari (@OsmanBukari9) November 24, 2022

Dopo il gol di Bukari dove ha imitato CR7, che era stato da poco sostituito, ha letteralmente perso le staffe in panchina mandando a quel paese l’avversario. Le immagini della sua arrabbiatura hanno subito fatto il giro dei social. L’arrabbiatura di Cristiano si è ben presto trasformata in sorrisi quando l’arbitro ha fischiato la fine decretando la prima vittoria in questa Coppa del Mondo per i lusitani, assai faticosa ma meritata.