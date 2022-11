Portogallo-Ghana 3-2, nel finale i portoghesi hanno rischiato il pasticcio

Apre un rigorino di Ronaldo, poi succede di tutto: Kudus dà spettacolo ma il ct lo sostituisce. A quel punto gol di Joao Felix e Leao prima del 3-2 finale

Portogallo-Ghana 3-2. Finisce così il secondo match del gruppo H che adesso vede il Portogallo in testa 3 punti, Uruguay e Corea del Sud a 1, e Ghana a 0.

Nel finale il Ghana ha clamorosamente fallito il gol del 3-3 con Inaki Williams che da dietro è rientrato sul portiere che stava rilanciando, ha recuperato il pallone ma è scivolato.

Fernando Santos preferisce Joao Felix a Leao. Nel primo tempo accade poco, anche se il Portogallo ha il completo controllo della partita. Ronaldo in apertura sbaglia un gol piuttosto facile e poi anche un colpo di testa comodo per lui (ma solo per lui). Annullato poi a CR7 un gol che invece poteva essere convalidato, sembrava un normale contatto col difensore.

Nel secondo tempo cambia tutto. Soprattutto dopo il rigore molto generoso concesso al Portogallo per un fallo non chiarissimo ai danni di Ronaldo. Cristiano va sul dischetto e segna. È il primo calciatore ad aver segnato in cinque diverse edizioni dei Mondiali.

Diogo Costa a failli réaliser la plus grosse boulette de cette Coupe du monde. 😱 pic.twitter.com/YRenAHAjvd — Actu Foot (@ActuFoot_) November 24, 2022

A questo punto però la partita cambia. Per il Ghana si scatena Kudus che gioca una grande ripresa dopo il primo tempo sotto tono. È lui a servire ad André Ayew il pallone del pareggio. Il ct africano incredibilmente lo sostituisce. E il Ghana crolla. Immediatamente Joao Felix segna il 2-1, calciatore che stava per essere sostituito da Leao che poi entra (per Ruben Neves) e segna il 3-1. Ma non è finita, all’89 esimo rete di Bukari per il definitivo 3-2.

Ovviamente si celebrerà Cristiano Ronaldo di nuovo protagonista. Anche se il rigore concesso è stato molto generoso. Il ct del Ghana ha certamente sbagliato le sostituzioni. Leao ha trovato spazio solo finale e però ha trovato il tempo per segnare il gol del 3-1. Prima del pasticcio finale.

