Buffon: «Parlare di possibile rimonta della Juve in campionato mi pare fuori luogo»

A Radio Anch’io: «Il Napoli sembra una macchina inarrestabile e perfetta. Anche nella piazza c’è una consapevolezza di essere forti, di giocare che non ho mai visto»

L’ex portiere della Juventus, oggi al Parma, Gigi Buffon, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Anch’io, programma in onda su Rai Radio 1. Ha parlato della Juventus e della possibile rincorsa allo scudetto. Ovviamente nel discorso del portiere c’è anche il Napoli capolista in Serie A.

«Quando ripartirà il campionato la Juve sarà da tener d’occhio. Con la rosa al completo può far paura. Ma parlare di rimonta in campionato mi pare fuori luogo. Deve accadere che la Juve dia una continuità agli ultimi risultati, ma l’altra è che il Napoli si inceppi. Ma vedendolo sembra davvero una macchina inarrestabile e perfetta. E’ chiaro che l’abitudine a vincere può giocare un ruolo fondamentale, ma credo che in Spalletti e nella piazza ci sia una felicità e una consapevolezza di essere forti, di giocare che altre volte non ho visto».

Buffon ha parlato anche dei giovani portieri in Serie A, compreso Meret.

«Hanno dato loro la possibilità di giocare e di sbagliare. Alcuni, come Vicario o Provedel sono cresciuti e hanno trovato una maturità che giustifica il ruolo e la considerazione mediatica che stanno avendo. Vicario sta facendo cose fuori dall’ordinario. Provedel sta avendo un rendimento molto alto. E poi c’è Meret che sta facendo una stagione eccezionale a Napoli, e quando la squadra va bene aiuta. Il serbatoio dei portieri italiani mi sembra bello gravido».

Mondiale o vittoria dell’Europeo? Buffon avrebbe scelto sempre il Mondiale.

«A 40 anni avrei preferito vincere l’Europeo, perché non avrei avuto altre opportunità di partecipare. Ma da più giovane avrei preferito partecipare al Mondiale piuttosto che vincere l’Europeo, è una cosa che non baratteresti con niente».