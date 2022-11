Belgio: violenza in strada dopo la vittoria del Marocco. Scontri con la polizia VIDEO

Un centinaio di agenti della polizia in tenuta anti-sommossa con camionette e idranti è intervenuto, dopo la distruzione dell’arredo urbano del centro e gli incendi appiccati ad auto, scooter e monopattini elettrici. Ne è una una guerriglia con i tifosi che hanno lanciato pietre e petardi contro la polizia.

Si registrano parecchi disordini in Belgio, con auto, motorini e monopattini che sono stati dati alle fiamme dai tifosi marocchini. Prima della partita, Bruxelles temeva dei disordini e così è stato, si registrano anche degli scontri con le autorità. Il numero di marocchini immigrati in Belgio è molto alto a Bruxelles.

È il quartiere di Molenbeek a registrare i maggiori danni, lì dove la concentrazione di immigrati marocchini è molto alta. Già alla vigilia le autorità avevano avvertito circa la possibilità della presenza di disordini in caso di vittoria del Marocco. Anche la zona sud è stata scenario di diversi disordini, gli incidenti vicino alla stazione ferroviari di Mid sono numerosi. La Boulevard Anspach, la via principale del centro è stata chiusa e la polizia ha invitato la popolazione ad evitare di recarsi in strada.