Il Marocco batte il Belgio squadra eternamente sopravvalutata (errore di Courtois)

Due a zero che è lo specchio della partita. Secondo gol bellissimo, nel primo tempo anche una rete annullata dal Var. Lukaku ha giocato nel finale

Il Marocco batte il Belgio e firma la seconda vittoria africana in Qatar (la prima di rilievo visto che prima aveva vinto solo il Senegal di Koulibaly contro il modesto Qatar). La squadra di Walid Regragui ha vinto 2-0 e nel primo tempo è stato annullato per fuorigioco il gol di Ziyech. Anche in quel caso c’è stata una leggerezza di Courtois. Nel secondo tempo il portiere del Real Madrid ha subito un gol non da lui: punizione sul primo palo, è rimasto incredibilmente a metà porta e il pallone è entrato. Negli almanacchi resterà la rete di Sabiri. Nel finale, invece, bellissimo il raddoppio di Aboukhlal che ha girato da grande centravanti il cross di Ziyech che ha realizzato una giocata da campione.

Il successo è anche la seconda vittoria africana in questi Mondiali. Il Marocco va in testa al girone e ha buone chance di qualificarsi.

Nel secondo tempo il ct Martinez ha fatto entrare tutti in campo: da Tielemans a Lukaku, De Ketelaere e persino Mertens. Martinez della disperazione più totale, non sapeva più a quale santo votarsi. Sconfitta per una delle Nazionali più sopravvalutate di sempre, che si è sempre sciolta nei momenti clou. A Russia 2018 ha raggiunto le semifinali. A questi Mondiali è arrivato anche con Lukaku infortunato, Hazard che ormai da anni è l’ombra di sé, con Mertens invecchiato in maniera ineluttabile. E alla fine ha beccato il secondo gol.

Detto questo il Belgio è ancora in corsa ma dovrà vedersela con la Croazia che tra poco affronterà il Canada.