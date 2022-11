Argentina-Arabia Saudita, è sempre bello quando Davide batte Golia

Un gruppetto di anonimi giocatori batte gli strapagati campioni. È l’essenza del calcio, ce n’eravamo quasi dimenticati

Argentina-Arabia Saudita

E poi ti accorgi che esistono le favole. Anche se magari durano soltanto l’espace d’un matin. E così un gruppetto di anonimi giocatori arabi batte gli strapagati campioni argentini. Tra cui pluripallonedoro, aspiranti a essere ricordati come i più grandi di sempre. (Ma mi faccia il piacere, direbbe Totò). Il grande Messi ridotto alla stregua di un tremebondo pivellino che si lascia sradicare la palla dal piede da parte di chi non ha paura a mettere la gamba. Signori, il calcio! E si capisce perché questo sport – che sempre meno somiglia ad uno sport e sempre più ad un gigantesco business privo di regole etiche – resta il più bel gioco del mondo. Un gioco che più spesso di quanto si possa credere vede Davide battere Golia.

Pur non volendo qui scomodare la Storia con la esse maiuscola ricordiamo che nelle grandi battaglie tra chi ci crede e chi non ci crede vince sempre chi ci crede. Ed oggi i calciatori arabi hanno fatto vedere al mondo calcistico intero cosa vuol dire crederci. E che forse c’è speranza che, nonostante gli sforzi della Fifa, la passione per il gioco del calcio non tramonterà mai.

E, divagando per un attimo, proprio nell’imprevedibilità del risultato risiede gran parte del fascino di questo sport.

Oggi l’imprevedibilità si è concretizzata nella qualità dell’approccio mentale. Normalmente è legata ai possibili eventi casuali. Il palo, la svista arbitrale, lo scivolone …

Singoli episodi che possono essere determinanti in uno sport nel quale si può vincere anche marcando un solo punto (goal) . A differenza del tennis, della pallacanestro , della pallavolo etc. etc.

Ovviamente il caso decide raramente un torneo ma soltanto una singola partita. Ma tant’è. Oggi abbiamo ascoltato una favola. Durerà pure soltanto l’espace d’un matin. Resta che è bello vedere Davide che batte Golia.