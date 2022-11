Adani celebrato dai giornali argentini: «Fanatico grazie al suo amico Almeyda»

La Naciòn racconta la telecronaca di Adani al gol di Messi, e prova a spiegare il fenomeno ormai non più solo italiano

L’esplosione pliniana di Daniele Adani al gol di Messi contro il Messico è finito, con un po’ di fuso orario, sulla stampa argentina. D’altra parte la battuta già girava sui social italiani: “Al gol di Messi i telecronisti argentini hanno detto ad Adani di darsi una calmata”.

La Naciòn racconta l’Adani inarginabile, col povero Stefano Bizotto a cercare di attutirne invano l’impatto. Quando si dice “rompere la quarta parete”… Adani ha fracassato tutto.

Así relataba el gol de Messi el Italiano Daniele Adani ⤵️pic.twitter.com/6O7WKkrORy — Mariano González (@Mariano_radio) November 28, 2022

“Leo Messi, Leo Messi! Il miglior mancino del mondo. Da Di Maria a Messi. Da La Bajada, da Perdriel, sempre Rosario, la città del calcio!” “Tutti in piedi per il miglior giocatore del mondo! Rispetto per il numero uno!”.

Le sue urla hanno fatto il giro del web, aprendo persino il dibattito. Ha esagerato? No? Lui ha risposto piccato:

Se non gradite la passione che ci metto come commentatore tecnico #Rai , abbassate il volume o andate a guardarvi i mondiali su #sky.

Grazie!#Adani — Lello Adani ⏱️ (@PMOI20) November 27, 2022

Il giornale argentina spiega ai lettori che Adani è un Maradoniano di ferro, un cittadino onorario di Rosario. E si chiede: “Da dove viene quel fanatismo?”. Risposta: “Dalla sua amicizia con Matías Almeyda”

“Lele (come è conosciuto in Italia) Adani è un caro amico di Matías Almeyda, con il quale ha condiviso tre stagioni: due all’Inter e una al Brescia. Forse per l’influenza dell’ex centrocampista milionario, l’attuale commentatore televisivo italiano è tifoso del River da più di dieci anni. Quando Daniele De Rossi è arrivato al Boca, in Italia lo hanno promosso a arcinemico di Adani”