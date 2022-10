Osimhen-Kvara, il video degli attimi prima del calcio di rigore

Lo pubblica sui social il giornalista Dachi Tsurtsumia. Nelle pagelle avevamo lodato la generosità di Osimhen, simbolica di uno spogliatoio che è assai cambiato

È il giornalista georgiano Dachi Tsurtsumia a pubblicare su Twitter il video (di Setanta Sports Georgia) che ritrae gli attimi prima del rigore tirato da Kvara in Napoli-Ajax, e in particolare del momento in cui Osimhen consegna il pallone al georgiano. È un gesto che non era passato inosservato. Nelle nostre pagelle, a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia, avevamo fatto riferimento al grande spirito di squadra di Victor:

«Torna e vuole segnare a ogni costo – aveva scritto d’Esposito – ma quando c’è il rigore ecco una scena che fa bene all’amicizia, allo spogliatoio, allo spirito di gruppo eccetera eccetera, nonché al cuore di noi tifosi. In tutti i sensi. Victor prende il pallone come col Liverpool e già tremi per il timore di un altro penalty sbagliato, ma ecco la sorpresa: con un vero e proprio abbraccio dona la pelota al Che Kvara: “Tocca a te”. Commovente. E la generosità se la ripaga da solo quando infine strappa il pallone a Blind e va a segnare»

🇳🇬🇬🇪 Moments before Kvara’s penalty. Scenes that you have not seen yet. 🎥 : Setanta Sports Georgiapic.twitter.com/VcRcXzxkM5 — Dachi Tsurtsumia 🇬🇪 (@dtsgtr2) October 14, 2022

Ilaria Puglia aveva aggiunto quanto segue:

«Credo sia la cosa più bella della partita di Osimhen l’aver regalato il pallone a Kvara. Anche questo fino a qualche settimana fa forse non era scontato»