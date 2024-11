Mbappé infastidito da una domanda sul Real, lascia l’intervista VIDEO

L’attaccate del Psg è stato intervistato ieri dopo la sconfitta, ma quando gli hanno chiesto se avrebbe tifato per la squadra di Ancelotti ha alzato gli occhi al cielo e lasciato l’intervista

Il Dortmund ieri ha sbancato Parigi e si è aggiudicato la finale di Champions. È stata una disfatta per Luis Enrique e Mbappé che, tra andata e ritorno, si ritrovano con sette pali (comprese le traverse). Prima della sfida di ritorno Le Parisien scriveva l’importanza di quella gare per l’attaccante francese che ha già deciso di lasciare il Psg destinazione Real Madrid, sottolineando che l’approdo in finale e l’eventuale vittoria avrebbero reso meno doloroso l’addio; “dalla prossima stagione non giocherà più la Champions al Parco dei Principi, ma se il Paris riuscirà a ribaltare il risultato contro contro i tedeschi, continuerà a far sognare i tifosi francesi ancora una volta, a Londra, un luogo strano per una finale di Champions League, che segnerebbe la fine di sette anni di convivenza“.

La serata invece è andata diversamente e il Psg e Mbappé si sono ritrovati con un nulla di fatto, tanto che dopo l’eliminazione l’attaccante è stato protagonista di un curioso episodio durante le interviste post match. Una domanda sul Real Madrid lo ha infastidito al punto da lasciare di punto in bianco l’intervista.

Dopo aver risposta ad alcune domande sulla fresca sconfitta e sull’eliminazione dalla Champions, uno dei giornalisti presenti ha chiesto a Mbappé se avrebbe tifato per la squadra di Carlo Ancelotti nella semifinale di ritorno con il Bayern Monaco da cui uscirà la formazione che affronterà poi il Borussia Dortmund nella finale della Champions League.

Una domanda evidentemente provocatoria alla quale Kylian Mbappé ha risposto senza proferire alcuna parola ma con un’espressione che lascia trasparire tutto il fastidio provato per una domanda che in quel momento ha valutato come, data la situazione, del tutto fuori luogo tanto da decidere di interrompere lì l’intervista e andare via concludendo così la sua sessione davanti ai media e zainetto in spalla dirigersi fuori dallo stadio che è stato teatro di quella che sarà ricordata come la sua ultima partita in Champions League con la maglia del PSG.

ilnapolista © riproduzione riservata