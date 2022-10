Lo svela un report del CIES, che ha svolto un’analisi sui calciatori acquistati dal 2013 ad oggi dai 50 club sempre presenti nei cinque maggiori campionati europei nel periodo in questione

È il Real Madrid la società che compra i calciatori più giovani in Europa. Lo svela un report del CIES Football Observatory, che ha svolto un’analisi sulla base dei calciatori acquistati dal 2013 ad oggi dai 50 club che sono sempre stati presenti nei cinque maggiori campionati europei del Vecchio Continente. Il dato che colpisce è che tra le società che mettono sotto contratto i giovani non c’è nessun club italiano e nessun club inglese. Sono le squadre tedesche e le squadre francesi – con eccezione del Real Madrid, per l’appunto, che è pure l’unica squadra a non aver acquistato neanche un calciatore d’età pari o superiore a trent’anni nel periodo considerato – a dominare la classifica.

Real Madrid – 22,87 anni Borussia Mönchengladbach – 23,36 anni Borussia Dortmund – 23,57 anni Nizza – 23,73 anni Lille – 23,88 anni Real Sociedad – 23,9 anni Wolfsburg – 24,12 anni Bayer Leverkusen – 24,14 anni Monaco – 24,22 anni Bayern Monaco – 24,26 anni

Al contrario, le inglesi (cinque) e le italiane (quattro) sono quelle che acquistano i calciatori più vecchi. Solo quelli acquistati dal Chelsea hanno un’età media maggiore di quelli acquistati dall’Inter. In maniera abbastanza sorprendente nella classifica c’è anche il Milan, che però solo negli ultimissimi anni ha scelto la linea verde.

Chelsea – 26,71 anni Inter – 26,44 anni West Ham – 26,41 anni Manchester United – 26,17 anni Milan – 26,14 anni Atletico Madrid – 26.04 anni Fiorentina – 26,03 anni Everton – 25,99 anni Lazio – 25,95 anni Crystal Palace – 25,94 anni

Il Cies rende nota anche la situazione della Serie A, riferita allo stesso periodo. Il podio è composto da Sassuolo, Atalanta ed Udinese. Settimo il Napoli, la cui età media degli acquisti è stata 25,67 anni. L’ennesima conferma di quanto spesso si parli di calcio senza considerare la realtà, visto che a Napoli De Laurentiis è stato spesso accusato di comprare solo calciatori giovani e giovanissimi con il solo intento di rivenderli. Che poi non c’è mica da esser così convinti che puntare principalmente o addirittura esclusivamente sui giovani sia un problema, a maggior ragione considerando chi – il Real – domina la prima classifica.

Sassuolo – 24,71 anni Atalanta – 25,26 anni Udinese – 25,31 anni Torino – 25,45 anni Sampdoria – 25,49 anni Juventus – 25,50 anni Napoli – 25,67 anni Roma – 25,79 anni Lazio – 25,95 anni Fiorentina – 26,03 anni Milan – 26,14 anni Inter – 26,44 anni