Rafael Leao e il Milan, c’è un contratto da rinnovare. Il contratto attuale lega il portoghese al Milan fino al 2024. Questo vuol dire che, qualora non si trovi prima un accordo, il Milan rischia di iniziare la prossima stagione con il suo miglior calciatore in scadenza. Uno scenario che va evitato a tutti i costi, anche a costi di vendere Rafa l’estate prossima, per una cifra tra i 100 e i 150 milioni di euro. Ne scrive Calciomercato.it, che fa un resoconto dello stato della trattativa.

Calciomercato.it chiarisce che Leao fa gola al mercato internazionale. Chelsea e Psg sono i club più vigili ma Liverpool, Manchester City e United non vanno sottovalutati. Quello della clausola rescissoria è un altro nodo importante da sciogliere. Quella attuale, da 150 milioni, è certamente alta, per alcuni anche troppo.

Il padre è una componente importante della trattativa ma lo è anche l’avvocato che lo rappresenta legalmente. Leao ha voglia di Milan, ha voglia di continuare a crescere con i rossoneri, ha voglia di vincere ma le caselle da fare incastrare sono ancora tante. In tutta questa storia non può essere dimenticato Jorge Mendes, che non ha certo un ruolo marginale. Il più grande agente del mondo vorrà dire la sua e il Milan non potrà certo non ascoltarlo. Per il rinnovo di Leao serve davvero che venga fatto un capolavoro di diplomazia. Il club rossonero è in pressing, forte del sì più importante.