Pallone d’oro, Leao 14esimo: nessuno ha fatto meglio in Serie A

È Rafael Leao il calciatore del campionato italiano classificatosi meglio per il Pallone d’oro della stagione scorsa, che verrà assegnato questa sera a Parigi. L’attaccante del Milan è 14esimo, ex aequo con Fabinho del Liverpool. Oltre a Leao, gli altri due calciatori della nostra Serie A inseriti in Top 30 erano stati Dusan Vlahovic, che la scorsa stagione si è diviso tra Fiorentina e Juventus e che alla fine è arrivato 17esimo, e il portiere Mike Maignan, 25esimo.

A fare compagnia a Vlahovic al 17esimo posto ci sono Luis Diaz del Liverpool e Casemiro del Real Madrid (ora al Manchester United).

Equally ranked at the 17th place for the 2022 Ballon d’Or! Dušan Vlahović@juventusfc#ballondor pic.twitter.com/Fy1IVWpgKi — Ballon d’Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022

Il portiere del Milan Mike Maignan, che ha invece ottenuto un solo voto, si è piazzato al 25esimo posto alla pari di Kimmich (Bayern Monaco), Rudiger (Chelsea, ora Real Madrid), Cancelo (Man City), Nkunku (Red Bull Lipsia) e Darwin Nunez (Benfica, ora Liverpool).

Arriva invece al 20esimo posto Cristiano Ronaldo, in classifica dal 2004 e mai così in basso dal 2005. Solo nel 2004 (12esimo), nel 2006 (14esimo), 2010 (sesto) e 2021 (sesto) Cristiano è rimasto fuori dal podio. Gli è andata comunque meglio del suo rivale storico Messi, che ha vinto tra le polemiche lo scorso anno, non è arrivato neanche in top 30.