Bertolucci: «I miti non hanno successori, nessuno potrà raccogliere l’eredità emozionale di Federer»

Paolo Bertolucci scrive di Roger Federer sulla Gazzetta dello Sport.

Servirebbe un’enciclopedia con diversi volumi per descrivere e raccontare ciò che Roger Federer ha rappresentato per il tennis e per lo sport in generale. Anzi, il verbo andrebbe coniugato al presente e al futuro, perché una figura gigantesca come quella del Maestro svizzero continuerà a influenzare la cultura popolare e l’immaginario collettivo per tanti anni a venire. Del resto Federer è stato un simbolo assoluto, un’icona capace di trascendere la sua disciplina per diventare un fenomeno globale patrimonio di tutti e non soltanto di una parte. L’eleganza dei suoi gesti, il suo stile composto e mai sopra le righe, il comportamento irreprensibile verso il suo sport e verso gli avversari hanno contribuito a creare attorno a lui un’aura magica che ha affascinato milioni di adepti in tutto il mondo, anche quelli che prima del suo avvento magari non avevano mai guardato una partita di tennis.