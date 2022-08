Marotta: «Meno male che sono arrivate le proprietà straniere, hanno portato una mentalità diversa»

L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha presieduto l’inaugurazione delle tre giornate di chiusura del calciomercato estivo, all’hotel Gallia di Milano ed ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa.

“Si dovrebbe agire a livello Uefa magari tramite l’Eca. Anche in queste ore in ogni club ci sono situazioni da definire, tra chi deve completare la rosa o piazzare gli esuberi. Una situazione di forte disagio per i calciatori: lo sarà anche a metà novembre quando ci saranno due mesi di parziale inattività”.

Sulla situazione della Serie A:

“Spero possano esserci colpi importanti in queste ultime ore di mercato anche se attualmente siamo a un livello inferiore rispetto ai top campionati. Non a caso c’è sempre più spazio per le proprietà straniere. Il calcio italiano è in grandissima contrazione finanziaria. Meno male che sono arrivate proprietà straniere che hanno portato un modello di business diverso e una mentalità diversa. Altrimenti il nostro calcio sarebbe stato ancor più in difficoltà”.