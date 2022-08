Caro Commisso, il silenzio della Fiorentina è disgusting. Okkkey?

È americano o italiano in base alla convenienza. La Fiorentina avrebbe già dovuto espellere quel tifoso e fare luce sulla bambina con la maglia del Napoli alla rovescia

La figura dell’italo-americano funziona così: quando si devono impartire lezioncine di bisiniss, e ovviamente intascare, si è statunitensi, vale il modello Maverick, la retorica sul self made-man e tutto l’armamentario che ben conosciamo. Si è americani anche – i concetti sono legati – quando bisogna attaccare la effettivamente invalidante ed elefantiaca burocrazia italiana. Rocco Commisso – che, come il contadino, ha scarpa grossa e cervello fino; è uno degli imprenditori col fatturato più alto degli Stati Uniti – qualche tempo fa si rese protagonista di un esempio particolarmente felice quando disse che in tanti anni negli Stati Uniti non aveva dovuto firmare tante carte come per acquistare la Fiorentina. Si produsse – al Financial Times – in una frase di gran classe quando definì lo stadio Franchi A “the shittiest thing that’s ever been invented” (ossia la cosa più di merda che sia mai stata creata).

Però – attenzione – l’italo-americano è americano solo in questi casi e quando deve pontificare e impartire lezioncine. Per dirla alla De Andrè, “si sa che la gente dà i buoni consigli se non può più dare il cattivo esempio”.

Ieri sera allo stadio di Firenze abbiamo assistito – dal vivo e in tv – all’ennesima serata di comportamento inqualificabile di alcuni esponenti della tifoseria viola. Il giudice sportivo – la cui irrilevanza ormai non è più in discussione – ha punito la vergogna con 15mila euro di multa: bruscolini.

La differenza dovrebbero farla i club. In Premier League, ma non solo, il club avrebbe già individuato quell’essere che ha provato a rifilare uno schiaffo a Spalletti dopo averlo insultato per tutta la partita, e lo avrebbe espulso a vita dallo stadio. Così come avrebbe fatto luce sulla bambina che in tribuna indossava la maglia del Napoli al contrario.

Il silenzio della Fiorentina è più shittiest del “Franchi”. Il comportamento del club è disgusting, caro Commisso. Ormai è carta conosciuta. Americano o italiano in base alle convenienze.