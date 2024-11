Napoli, tra Calzona e lo spogliatoio è rottura totale (TvPlay)

I giornalisti Flavio Ognissan e Claudio Agave: «Gira la voce che il Napoli non fa più allenamenti tattici, solo partitelle»

Secondo quanto riportano i giornalisti Flavio Ognissan e Claudio Agave a Tv Play, nel Napoli ci sarebbe un caos totale. Tra Calzona e lo spogliatoio c’è una rottura insanabile. Al punto che il mister non conduce più allenamenti tattici ma si limita a organizzare le partitelle. Al momento, precisano i giornalisti, sono solo voci che nessuno però ha ancora smentito.

Il giornalista Falvio Ognissan in diretta su TvPlay: «Ho saputo da qualche amico che lavora nell’ambiente Napoli che tra Calzona e lo spogliatoio c’è rottura totale: Calzona non fa nemmeno più gli allenamenti tattici! La squadra si limita ad andare in campo».

La conferma di Claudio Agava: «C’è una voce che gira ormai da settimane secondo cui il Napoli fa solo partitele in allenamento. Ovviamente è una voce difficile da confermare perché agli allenamenti nessuno ci entra e la stampa viene tenuta lontana».

De Laurentiis: «Ho un carattere facile, ma quando vedo incompetenza divento una bestia»

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato nella conferenza stampa per i ritiri della situazione del calcio italiano. In conferenza gli è stato chiesto se il nuovo capitolo del Napoli riguarderà anche un atteggiamento tattico della squadra. Il presidente ha risposto così:

«Questo dipenderà dall’allenatore. Abbiamo scritto un libro nei primi 19 anni, ora ci divertiremo a scriverne un altro in un contesto che sta andando alla deriva. Abbiamo una Lega inesistente, una Figc traballante, Sky e Dazn non sanno gestire il calcio e ci andremo a rimettere soldi soprattutto con Dazn. Incasseremo nei prossimi anni meno di quanto incassato nei precedenti tre anni. Per il calciomercato rischiamo di tornare in una situazione come col Covid. Diventa faticoso essere competitivi dove Uefa e Fifa incasinano tutto con un elevato numero di partite che risulteranno sempre meno interessanti. Anche la Lega Serie A è diventata nemica delle società. Mi trovo spesso nell’imbarazzo; ho un carattere facile, ma quando vedo incompetenza divento una bestia».

