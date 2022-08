La vergogna del Franchi costa solo 15mila euro alla Fiorentina

Il provvedimento del Giudice Sportivo: “per avere suoi sostenitori intonato ripetutamente cori insultanti di matrice territoriale e cori oltraggiosi di matrice religiosa”

Come sempre, è come non fosse successo niente. La vergogna del Franchi di ieri sera, in occasione di Fiorentina-Napoli, alla Fiorentina costa soltanto una multa di 15mila euro. Insomma: nulla. E’ quanto ha stabilito il Giudice Sportivo, che parla di cori insultanti di matrice territoriale e cori oltraggiosi di matrice religiosa, cori, specifica il provvedimento, che sono stati percepiti da tutti i collaboratori della Procura federale presenti nell’impianto. Evidentemente nessuno ha visto cosa è successo al termine della partita.

Di seguito il provvedimento:

Ammenda di 15mila euro alla Fiorentina per avere suoi sostenitori, prima della gara e nel corso della stessa, intonato ripetutamente cori insultanti di matrice territoriale, nonché cori oltraggiosi di matrice religiosa, percepiti da tutti i collaboratori della Procura federale posizionati nelle varie parti dell’impianto”