Il comunicato della rescissione anticipata del contratto di Allegri arriverà tra oggi e i prossimi giorni (Sky)

Dalla società non ci saranno ripensamenti. Allegri ha “risolto l’incresciosa situazione” con Vaciago. Con la Juve non si sono margini

Sono ore convulse alla Continassa. Il destino di Allegri sembra segnato dopo gli episodi successivi alla finale di Coppa Italia. Al momento è arrivata la pace tra l’attuale allenatore della Juventus e il direttore di Tuttosport Guido Vaciago.

Non si può dire la stessa tra l’allenatore e il club. Infatti, secondo quanto riferito a Sky da Giovanni Guardalà, inviato alla Continassa, il comunicato la rescissione anticipata del contratto di Allegri arriverà tra oggi o nei prossimi giorni. Dalla società non ci saranno ripensamenti.

«Dovrebbe esser Montero a guidare la squadra in caso di esonero di Allegri. Monterò ha ancora un turno di squalificai da scontare. Quindi l’U19 giocherà domani a Frosinone. Se sarà Montero verrà annunciato dopo la partita, in modo da scontare la squalifica e guidare la Juve in queste ultime due partite. Anche nei recenti esoneri/dimissioni, si prese un allenatore per le ultime due partite», la conclusione di Guardalà.

Con Vaciago “l’incresciosa situazione è risolta” (Ansa)

Dichiarazione congiunta all’Ansa di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, e il direttore di Tuttosport Guido Vaciago.

“Tra Massimiliano Allegri e il direttore di Tuttosport Guido Vaciago l’incresciosa situazione è risolta”, scrive l’Ansa.

La nota prosegue:

“I due, che in questo momento sono insieme, lo spiegano con una dichiarazione congiunta all’ANSA. «Con riferimento ai fatti avvenuti nel post gara di Atalanta-Juventus e riguardo al ‘botta e risposta’ mediatico tra loro intercorso ieri, l’allenatore Massimiliano Allegri ed il direttore di Tuttosport Guido Vaciago dichiarano che, dopo essersi parlati, hanno risolto l’incresciosa situazione che li ha riguardati ed hanno definito ogni loro questione con spirito di collaborazione e senso di responsabilità. Allegri si è rammaricato per quanto accaduto mercoledì notte, spiegando che non intendeva affatto minacciare o insultare Guido Vaciago. Così si è ristabilito tra loro quel clima di cordialità, distensione e massimo rispetto umano e professionale che sempre vi è stato»”.

Momblano: «I legali di Allegri e la Juventus hanno trovato un accordo per la sua uscita»

Il giornalista Luca Momblano, in una diretta su Twitch, ha dato un annuncio per quanto riguarda la situazione tra la Juventus e il suo allenatore, che sembra vicino all’esonero. Nonostante la vittoria della Coppa Italia e la qualificazione in Champions, infatti, il tecnico è stato messo a rischio per la prossima stagione.

Allegri è arrivato questa mattina alla Continassa per dirigere l’allenamento dei bianconeri in vista del match contro il Bologna di campionato. Il giornalista ha dichiarato:

«Mi arriva la notizia che i legali di Allegri e quelli della Juve sarebbero arrivati ad un punto di incontro per la sua uscita. Il vantaggio che ne trarrebbe la Juventus è rilevante; Allegri sa come muoversi e come trovare un altro incarico».

