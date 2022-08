Baroni: «Siamo la squadra più giovane del campionato, mi è piaciuto il coraggio con cui abbiamo giocato»

Il tecnico del Lecce, Marco Baroni, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo il pareggio conquistato a Napoli.

«Siamo la squadra più giovane del campionato, non abbiamo avuto molto tempo per preparare la gara, ho scelto di fare molti cambi perché con l’Empoli avevamo speso moltissimo, mi è piaciuto il coraggio con cui hanno giocato anche se all’inizio abbiamo fatto fatica nella gestione della palla, poi la squadra si è liberata e ha tenuto le energie, abbiamo tante piccole cose da mettere bene insieme, non abbiamo tempo per lavorare con questi ragazzi, devono trovare condizione giocando, alla fine sono andati in difficoltà di gambe, ma era normale».