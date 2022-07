Messaggero: a Sarri non piace Sirigu, vuole Terracciano o Provedel

Vicario dovrebbe essere in arrivo, ma si discute ancora su chi sarà il secondo. Tare ha ancora sul taccuino i nomi di Sergio Rico e Maximiano

La Lazio è ancora senza portiere, ma con Vicario dato in rapido avvicinamento al club biancoceleste. Come secondo, per difendere i pali, secondo quanto scrive Il Messaggero Sarri ha scartato però Sirigu, che ieri Tuttomercatoweb.com dava per vicinissimo al club di Lotito. Il tecnico ha fatto due nomi per il ruolo, quelli di Terracciano e di Provedel. Il direttore sportivo Tare, invece, vorrebbe provare a chiudere per Sergio Rico o Maximiano, quest’ultimo, come Sirigu, accostato anche al mercato del Napoli.

