Il Bayern sta preparando la maxi offerta per Osimhen (tra gli 80 e i 100 milioni)

Dopo l’addio Lewandowski sono alla ricerca di un centravanti. Non avverrà subito. Il Napoli valuterà cosa fare. Intanto è in stand-by Belotti, così come Mertens

Il mercato in uscita del Napoli potrebbe non essere finito. Perché il domino degli attaccanti è appena cominciato. Il passaggio decisivo è avvenuto alla fine della scorsa settimana col trasferimento di Lewandowski dal Bayern al Barcellona per 50 milioni di euro. Ora il club bavarese è senza centravanti titolare. Sì, ha preso Mané dal Liverpool ma l’attaccante africano ha sempre giocato più esterno anche se Klopp faceva continuamente ruotare le sue punte. È un’opzione possibile ma non probabile che sia lui a giocare la prossima stagione prima punta nel Bayern. I tedeschi sono alla ricerca di un centravanti e non hanno mai nascosto il loro interesse per Victor Osimhen che è un profilo perfetto: ha 23 anni, un talento non del tutto esploso, con ampi margini di miglioramento dal punto di vista tecnico-tattico, forza fisica straripante. È lui il primo nome sul taccuino dei bavaresi.

Al momento, il Bayern è impegnato nell’operazione De Ligt. Un trasferimento a dir poco oneroso: 70 milioni più 10 di bonus alla Juventus, oltre ai 12 di ingaggio al calciatore.

Dalla Germania aspettano di capire se e quando arriveranno i primi soldi del Barcellona per l’acquisto del centravanti polacco (a 45 milioni più 5 di bonus). A quel punto l’amministratore delegato Oliver Kahn potrebbe ufficializzare la proposta per Osimhen. Una proposta che dovrebbe aggirarsi tra gli 80 e i 100 milioni di euro. De Laurentiis, prima dell’inizio di questo calciomercato, aveva dichiarato che non c’erano calciatori incedibili e qualche tempo ribadito che non avrebbe più detto no a offerte irrinunciabili come fatto in passato.

Il mercato è ancora lungo, siamo appena al 19 luglio. Non sappiamo come reagirebbe Luciano Spalletti in caso di partenza di Osimhen, lo scopriremo solo vivendo (se dovesse accadere). Della reazione dei tifosi abbiamo più certezze. Tra i nomi che si fanno per il prossimo eventuale nome del centravanti c’è Andrea Belotti che è a spasso (uno dei tanti parametri zero senza squadra) e che potrebbe accasarsi a Napoli. Uno scenario che renderebbe ancora più teso il clima in città. In questo caso anche comprensibilmente. E non basterebbe la permanenza di Mertens a rasserenare gli animi. Belotti è un bel calciatore ma per affiancare Osimhen. Altrimenti sarebbe certamente un passo indietro.

Questi sono i rumors di calciomercato. Non è detto che si traducano in realtà. Le condizioni necessarie alla partenza del domino sono tante.