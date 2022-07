Gli ultras nella sede dell’Inter per avere rassicurazioni su Skriniar, ma Marotta non può dare garanzie

Ieri l’Inter ha ricevuto una delegazione di ultras nei suoi uffici. I tifosi vogliono rassicurazioni dal club su Skriniar. Non vogliono che sia venduto. Ieri hanno anche affisso uno striscione chiarissimo, in tal senso. Il Giornale racconta l’incontro. E anche la difficoltà di Marotta a dare rassicurazioni agli ultras.

“Gli ultras nella sede dell’Inter. Non è la prima volta che accade e in passato c’è a chi andò molto peggio che a Marotta, che ieri come un anno fa, ha accettato di accogliere una delegazione della Curva Nord per chiarire la posizione del club dopo il mancato arrivo di Bremer (e Dybala). I tifosi chiedevano ciò che Marotta non poteva garantire e cioè che nessuna stella della squadra venga venduta da qui alla fine del calciomercato, tanto meno Skriniar, come scritto anche sul gigantesco striscione rimasto a lungo davanti alla sede di viale della Liberazione («Patti chiari, amicizia lunga… Skriniar non si tocca»). Clima disteso, ma ultras insoddisfatti dalle parole dell’amministratore delegato nerazzurro: non c’è infatti alcuna garanzia che nessuno sarà ceduto”.