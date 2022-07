Striscione dei tifosi dell’Inter: “Patti chiari e amicizia lunga: Skriniar non si tocca”

Non si fidano della propaganda mediatica che pompa le virtù dei nerazzurri, sono preoccupati per il futuro dopo la sentenza di Hong Kong

Tifosi dell’Inter pronti alla battaglia contro la società. I tifosi sono spaventati. In due giorni l’Inter ha perso Dybala e Bremer finiti rispettivamente alla Roma e alla nemica Juventus. E ora, a dispetto della propaganda mediatica, hanno paura che l’Inter venda Skriniar al Psg. Ai tifosi non è sfuggito che il presidente Zhang ha perso a Hong Kong la causa coi creditori per 255 milioni di euro.