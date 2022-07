Gazzetta: il Milan ha fatto un solo acquisto (Origi), non può aspettare De Ketelaere in eterno

La Gazzetta il punto sullo stallo Milan sul mercato dopo la vicenda de Ketelaere che continua a non sbloccarsi. Il Milan non vuole pagarlo 35 milioni, il Bruges non vuole fare sconti.

Milan e Bruges si sono detti che non ha senso continuare le discussioni oltre questa settimana: al più tardi domenica, ma forse ben prima, sapremo. E la trattativa infinita, per la prima volta, ha un tempo limite. Del resto, è inevitabile. Il Milan ha chiuso una sola operazione, Origi dal Liverpool, e non può permettersi di aspettare a oltranza. Ha una stagione al via tra poco più di due settimane, un centrocampista da acquistare, un rinforzo per allungare le rotazioni in difesa. Ha aspettato il suo primo obiettivo per un mese, ora c’è una decisione da prendere.