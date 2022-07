CorSera: Milan, il Bruges non fa sconti per De Ketelaere, se saltasse tutto sarebbe clamoroso

Il Bruges non ha necessità di vendere e non si scosta dalla richiesta di 35 milioni. Il Milan ne offre 33. L’affare blocca il mercato rossonero

Nulla di fatto sul fronte De Ketelaere, per il Milan. Il Bruges non fa sconti, non ha necessità di vendere. Si tratta ad oltranza. C’è il rischio che l’affare salti, il che sarebbe clamoroso, scrive il Corriere della Sera.

“Charles De Ketelaere a oltranza. Nulla di fatto anche ieri”.

Il Bruge chiede 35-36 milioni, il Milan non va oltre i 32-33, bonus compresi.

“Certo, a questo punto del «percorso» sarebbe davvero clamoroso se saltasse ogni cosa”.

La differenza tra domanda e offerta non è eccessiva, ma a fare la differenza c’è il fatto che il Bruges non ha alcuna necessità di vendere.

“In generale, una differenza colmabile con un paio di telefonate, ma a rendere complicato questo stallo sono proprio i protagonisti al tavolo della trattativa. Come abbiamo già detto nei giorni scorsi, il Bruges non ha bisogno di cedere (ha bilanci che scoppiano di salute), così come questo Milan non è società da aste, bluff particolari o rilanci improvvisi: in via Aldo Rossi sono convinti di aver fatto tutto il possibile, presentando un’offerta concreta, dettagliata e di fatto definitiva, considerando anche il budget a disposizione rispetto agli altri «buchi» da tappare nella rosa”.

De Ketelaere resta l’obiettivo numero uno, ma il Milan pensa anche all’alternativa qualora saltasse tutto: Hakim Ziyech, che potrebbe liberarsi dal Chelsea a cifre relativamente basse. Intanto, però, l’affare De Ketelaere blocca anche il resto del mercato rossonero.

“Negli altri reparti, moltissimo dipenderà appunto dall’affare De Ketelaere: con o senza i circa 32 milioni in cassa, fa tutta la differenza del mondo”.