CorSport: niente Mertens alla Lazio, Lotito infrangerebbe la politica di ringiovanimento solo per Vecino

Dries è solo una suggestione dei tifosi: ha 35 anni e chiede un biennale da 2,5, contrasta con le caratteristiche della rivoluzione sarriana

Dopo l’acquisto di Dybala da parte della Roma, i tifosi della Lazio chiedono a Lotito il colpo ad effetto. Ovvero Mertens. Ma è molto difficile, se non impossibile, che il presidente possa andare in quella direzione, per una questione di età, scrive il Corriere dello Sport.

“Mertens è stato un pupillo di Sarri, ha 35 anni, chiede due anni di contratto a 2,5 milioni. Al di là dei costi, la rivoluzione sarriana è stata incentrata sul ringiovanimento della rosa. L’unica eccezione potrebbe essere Vecino, 31 anni, in ballo come soluzione a centrocampo”.