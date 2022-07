Lazio, i tifosi vogliono una risposta a Dybala alla Roma: «Lotito, prendi Mertens»

Sulla Gazzetta l’appello dei sostenitori biancocelesti su radio e social. Difficile, se non impossibile, che il suggerimento venga recepito

L’arrivo di Dybala alla Roma ha scombussolato i tifosi della Lazio, che adesso chiedono un gran colpo sul mercato. Ovvero Mertens. La Gazzetta dello Sport scrive:

“Se non fosse stato per l’arrivo di Paulo Dybala, probabilmente a quest’ora i tifosi della Lazio sarebbero stati ottimisti e felici perché la società si era adoperata per mettere a disposizione di Sarri giocatori forti, giovani e soprattutto funzionali al credo e al progetto dell’allenatore. Ma l’arrivo del talento argentino ha spostato gli equilibri”.