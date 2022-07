Bargiggia: «Spalletti ha chiesto de Vrij per il dopo Koulibaly: vuole un difensore esperto e affidabile»

Il Napoli starebbe monitorando la situazione dell’olandese, in scadenza nel 2023, che l’Inter vuole cedere per far spazio a Milenkovic e Bremer

C’è anche Stefan de Vrij nella rosa di nomi che il Napoli sta monitorando per la sostituzione di Kalidou Koulibaly, oramai ben instradato direzione Chelsea: lo ha scritto nella notte il noto giornalista esperto di mercato Paolo Bargiggia su Twitter.

Nel mazzo di difensori per il dopo @kkoulibaly26 il @sscnapoli sta monitorando anche situazione De Vrij @Inter . — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) July 12, 2022

Il contratto dell’olandese con l’Inter scade nel 2023, tra meno di un anno, ed il rinnovo contrattuale è in alto mare: l’Inter gli aveva fatto, qualche mese fa, una proposta al ribasso. I nerazzurri, dunque, potrebbero avere un certo interesse a disfarsene, viste anche le prestazioni a dire il vero poco convincenti della passata stagione, per affondare non solo su Bremer (opzionato vista l’imminente partenza di Skriniar) ma anche su Milenkovic della Fiorentina. Spalletti, dal canto suo, – aggiunge Bargiggia – vorrebbe invece in vista della Champions un difensore esperto e affidabile: de Vrij, senza dubbio, lo è.

Come scrivevo questa notte, occhio a De Vrij per il @sscnapoli . Lo ha chiesto Spalletti che vuole un difensore esperto ma anche affidabile. — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) July 13, 2022