La spending review vale per tutti: l’Inter offre a de Vrij un rinnovo contrattuale al ribasso

Non riguarda solo il Napoli, Insigne e Mertens (e forse Koulibaly). Il tema della spending review sugli ingaggi, soprattutto dopo la pandemia, riguarda tantissimi club, in particolare in Serie A. Le società non possono garantire ai calciatori in scadenza gli stessi ingaggi che sborsavano prima della crisi.

Che non succedesse solo a Napoli era già stato chiarito dal caso Perisic, dalla situazione di Kessié, dal mancato rinnovo di Dybala. Ma ad ulteriore conferma della tendenza arriva l’indiscrezione lanciata da Tuttomercatoweb, secondo cui l’Inter avrebbe offerto a Stefan de Vrij un rinnovo fino al 2024 con cifre al ribasso. L’attuale contratto del difensore olandese scade l’estate prossima, nel 2023. E visto che de Vrij non pare disposto a rivedere le sue richieste economiche, non sarebbe affatto da escludere una cessione già in questa sessione di mercato. L’Inter – fa sapere Tmw – lo valuta circa dieci milioni di euro.