CorSport: Koulibaly al Chelsea, si attende solo l’ufficialità. 40 milioni al Napoli e 10 a Kalidou per 4 anni

Kalidou Koulibaly è praticamente un giocatore del Chelsea. Il Corriere dello Sport scrive che manca solo l’ufficialità. L’accordo è stato trovato nel weekend.

“De Laurentiis e Fali Ramadani, nella doppia versione di manager di KK e intermediario del club inglese, hanno definito l’affare in occasione di un articolato incontro andato in scena a Roma tra ieri e lunedì, in collegamento costante con Londra: i Blues verseranno 40 milioni di euro e il giocatore, invece, guadagnerà più o meno 10 milioni a stagione per i prossimi 4 anni. L’ufficialità è dietro l’angolo, questione di ore, e ovviamente Koulibaly non metterà piede a Dimaro: non arriverà oggi e neanche domani. Volerà in Inghilterra. Game over”.

“Anche De Laurentiis ha cambiato più volte i piani del suo viaggio a Dimaro: la trattativa stava entrando nel vivo e già il primo incontro con Ramadani a Roma aveva virtualmente sancito la parola fine. The end, direbbero gli inglesi”.