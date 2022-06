Under 21,Lussemburgo-Italia 0-3. Gaetano in gol

La formazione guidata da Nicolato ne mette a segno tre e ipoteca seriamente il pass nel gruppo F di qualificazione all’Europeo di categoria.

L’Italia Under 21 vince 3-0 in Lussemburgo e “vede” il pass nel gruppo F di qualificazione all’Europeo di categoria.

Netta la rinnovazione nella formazione di Nicolato

Primo gol al 20′ messo a segno da Di Vignato con un tiro di destro da fuori area che si infila nell’angolo in basso a sinistra. Tiepida la reazione del Lussemburgo che ha conquistato solo punto nelle otto partite fin qui disputate. L’Italia raddoppia al 33′ con Pellegri che la mette ancora nell’angolo di sinistra. Gli azzurri chiedono i giochi nella ripresa al 54′ con Gaetano che di destro da centro area la infila sotto la traversa.

Gli uomini di Nicolato restano quindi in testa al girone: per essere sicuri del pass alla rassegna continentale basterà vincere giovedì con la Svezia o non perdere con l’Irlanda.