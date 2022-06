La Süddeutsche: il processo a Blatter e Platini si sta mettendo male per Infantino

Accolte testimonianze osteggiate dalla Fifa. Per il Tribunale il processo serve a far luce sulle prove del pagamento della presunta tangente. Platini è convinto che sia stata una macchinazione di Infantino con la complicità della Procura

La Süddeutsche Zeitung scrive che nel processo Fifa, in svolgimento a Bellinzona, gli imputati Blatter e Platini – sospettati di frode – hanno piazzato una importante vittoria di giornata. Mentre a uscire sconfitta è stata la Fifa di Gianni Infantino. Infatti la difesa ha ottenuto che la settimana prossima al Tribunale penale federale sarà ascoltato come testimone l’ex capo dell’Ufficio economico della Fifa Markus Kattner. Testimonianza contro cui la Fifa si era battuta, appoggiata dalla Procura federale (BA).

È importante perché apparentemente si tratta di un processo a Blatter e Platini. In realtà sotto accusa c’è anche la Fifa di Infantino e le modalità che hanno portato allo stato d’accusa dei due, soprattutto di Platini. L’accusa è che dietro ci sia stato lo stesso Infantino che, con l’appoggio della Procura federale, avrebbe dato vita all’inchiesta e approfittato della situazione per il ribaltone politico in Fifa.

Il presidente del Consiglio del Tribunale Joséphine Contu Albrizio ha sottolineato che l’udienza principale non riguarda solo i fatti imputati in quanto tali, ma anche la questione di come siano state raccolte le prove. È un passaggio fondamentale.

Scrive la Süddeutsche:

Appare quindi evidente che nei prossimi giorni del dibattimento il tribunale si occuperà intensamente della legittimità del procedimento a carico di Blatter e Platini, aperto nell’autunno 2015. Ciò riguarda due punti in particolare. Da un lato, c’è la questione di dove la Procura abbia avuto le informazioni sul motivo della procedura: il sinistro pagamento di due milioni di franchi dalla Fifa di Blatter all’allora presidente dell’Uefa Platini nel 2011. L’ex investigatore Olivier Thormann aveva testimoniato giovedì che a margine del blitz del 27 maggio 2015, Kattner, l’allora chief financial officer, gli aveva consegnato i documenti che dimostrano il pagamento. Kattner lo ha anche spiegato verbalmente.

La Fifa aveva chiesto che i documenti fossero. sigillati e inutilizzati nel corso del processo. Così, invece non sarà. L’ufficio del procuratore federale è stato autorizzato a utilizzarli in qualsiasi momento.

Aggiunge il quotidiano tedesco:

Blatter e Platini potrebbero sentirsi rafforzati anche dalla testimonianza dell’ex capo dell’ufficio legislativo della Uefa Peter Limacher. Blatter e Platini contestano che il pagamento di due milioni di euro a Platini fosse frutto di una tangente. Secondo loro risale a un accordo verbale del 1998. E Limacher ha raccontato come questa cifra fosse già stata discussa nella Uefa nel 1998. È stato inoltre presentato il verbale di una riunione di funzionari europei e africani del 1998, in cui è stata menzionata la remunerazione di un milione di franchi svizzeri all’anno.

Il processo proseguirà lunedì. Il verdetto è previsto per l’8 luglio.