La Süddeutsche: «C’era Infantino dietro l’inchiesta della magistratura svizzera su Platini»

Per il giornale tedesco così è diventato presidente della Fifa, c’è anche il sospetto di una tangente pagata: “Il più grande scandalo giudiziario della storia svizzera”

Titolo: “Come Gianni Infantino è diventato presidente della Fifa grazie alla magistratura svizzera“. Lo svolgimento non è inedito per la Süddeutsche Zeitung. L’autorevole giornale tedesco ha una passione per Infantino, e ha già pubblicato numerose inchieste sulla sua salita al potere del calcio mondiale. Finora le sue ricostruzioni non sono mai state smentite.

Secondo la Süddeutsche è ormai acclarato che dietro l’inchiesta scattata ormai sette anni fa per mano della Procura federale svizzera (BA) contro Michel Platini ci sia lui. All’epoca, nel 2015, Platini era presidente dell’Uefa e stava per succedere a Blatter. L’inchiesta sul pagamento di due milioni intercorso tra Blatter e Platini mise fuorigioco Platini e lasciò campo libero a Infantino. Una manovra che “ha cambiato seriamente gli equilibri di potere nel calcio mondiale”, scrive il giornale.

Blatter, 86 anni, e Platini, 66 anni, dovranno comparire in settimana davanti al Tribunale penale federale di Bellinzona.

“Ma questo processo è molto più di un procedimento penale contro due eminenti ex funzionari che sono passati alla storia da settembre 2015. E’ forse il più grande scandalo giudiziario svizzero di tutti i tempi”.

Secondo una ricerca della SZ, “e-mail esplosive sono state cancellate dalle autorità bernesi. E conferma il sospetto che sia stata pagata una tangente presso la BA per avviare questa reazione a catena a favore di Infantino“. Mostra come tutti i tipi di manovre hanno funzionato nel suo interesse”. L’intera faccenda è motivata politicamente ed è il “risultato di una cospirazione”, afferma l’avvocato di Platini Dominique Nellen.