Napoli, si ferma Kvaratskhelia: risentimento muscolare alla coscia sinistra

Il report dell’allenamento odierno del Napoli. Pessime notizie per Calzona, a due giorni dalla sfida contro l’Udinese, si ferma Kvaratskhelia. Risentimento muscolare per il georgiano che oggi ha svolto solo lavoro personalizzato in palestre. A parte anche Juan Jesus e Politano, entrambi hanno svolto lavoro personalizzato in campo.

Risentimento muscolare per Kvaratskhelia

Il report del Napoli:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match in Friuli contro l’Udinese in programma lunedì alle ore 20.45 per la 35esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 1 dove ha iniziato la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha disputato una partitina a campo ridotto. Chiusura di seduta con lavoro tecnico-tattico. Kvaratskhelia, in seguito ad un risentimento muscolare alla coscia sinistra accusato nell’allenamento di ieri, ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Juan Jesus e Politano hanno svolto lavoro personalizzato in campo. Gollini ha fatto metà della seduta in gruppo e metà personalizzato in campo. Terapie per Zielinski”.

Rinnovo Kvara, De Laurentiis e agente si sono già visti dopo la Roma (CorSport)

Sul Corriere dello Sport si parla del rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Dopo la partita contro la Roma è andato in scena un’incontro tra De Laurentiis e l’agente di Kvara. Presenti anche Chiavelli e il papà del calciatore. La volontà di entrambi le parti è di continuare insieme. Kvara vorrebbe inserire nel rinnovo una clausola Osimhen. Si punta a chiudere il discorso prima dell’Europeo.

“Il Napoli e Khvicha Kvaratskhelia hanno ricominciato a dialogare, a scambiarsi domande, offerte e richieste: nei giorni scorsi, precisamente nei pressi della partita con la Roma, è andato in scena un incontro tra Aurelio De Laurentiis e Mamuka Jugeli, l’agente di Kvara. La scadenza è ancora lontana, è datata 30 giugno 2027, ma Kvaratskhelia e il suo entourage aspirano già da un po’ a un incremento dello stipendio attestato per il momento intorno al milione e mezzo a stagione. L’incontro dei giorni scorsi, comunque, ha riaperto il fronte: da un lato De Laurentiis e Chiavelli, dall’altro Jugeli e a quanto pare anche Badri Kvaratskhelia, il padre di Khvicha. Sul tavolo, al di là dell’incremento dell’ingaggio, anche la possibilità di inserire una clausola stile Osimhen. Per il momento Jugeli ha lasciato Napoli con una serie di punti fermi, acquisiti e rilanciati, e con il quadro sicuramente più chiaro: le parti si rivedranno presto. Entro la fine di maggio: l’obiettivo è definire prima dell’Europeo. E dell’inizio della ricostruzione”.

